Смертельный пожар в Башкирии: погиб 71-летний мужчина

В Стерлитамаке в результате пожара погиб человек. Как сообщает МЧС Башкирии, сегодня ранним утром загорелся бревенчатый дом на улице Халтурина.
Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание на площади 24 квадратных метра. Однако в ходе тушения в доме был обнаружен погибший — 71-летний мужчина. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.
Спасатели напомнили жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не перегружать электросеть, использовать только сертифицированную технику, не оставлять без присмотра обогревательные приборы и следить за состоянием электропроводки. Особое внимание в ведомстве рекомендовали уделить установке автономных дымовых пожарных извещателей, которые способны своевременно предупредить о задымлении.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.