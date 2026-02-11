Ричмонд
Смертельный пожар в Башкирии: погиб 71-летний мужчина

В Башкирии во время пожара погиб 71-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке в результате пожара погиб человек. Как сообщает МЧС Башкирии, сегодня ранним утром загорелся бревенчатый дом на улице Халтурина.

Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание на площади 24 квадратных метра. Однако в ходе тушения в доме был обнаружен погибший — 71-летний мужчина. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.

Спасатели напомнили жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не перегружать электросеть, использовать только сертифицированную технику, не оставлять без присмотра обогревательные приборы и следить за состоянием электропроводки. Особое внимание в ведомстве рекомендовали уделить установке автономных дымовых пожарных извещателей, которые способны своевременно предупредить о задымлении.

