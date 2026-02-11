Ричмонд
В Петербурге упал лифт с женщиной и ребенком

Следователи организовали проверку по факту случившегося.

Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге в одном из жилых домов упал лифт с пассажирами. Это случилось во вторник вечером, 10 февраля 2026 года, в Московском районе.

Как сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета, внутри находились женщина и ребенок. Произошло срабатывание штатной системы безопасности, так что лифт остановился между этажами.

Эксперты выясняют, получили ли женщина и ребенок травмы в этом инциденте. По факту случившегося следователи отдела по Московскому району организовали доследственную проверку. Выясняются причины падения лифта и все обстоятельства, при которых случилось происшествие.