В Ростовской области за сутки произошли девять пожаров

В Ростовской области минувшие сутки выдались напряженными для сотрудников МЧС. По информации ведомства, 10 февраля в регионе произошли девять пожаров, все они носили техногенный характер.
К работе в этот день привлекались 119 человек личного состава, также были задействованы 29 спецмашин.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в ночь на 11 февраля на Дону зафиксирована масштабная атака БПЛА. В результате в одном из районов повреждена опора ЛЭП, а в другом муниципалитете — фасад частного дома и сарай.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше