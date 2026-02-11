В Казани отменили занятия в школах из-за угрозы атаки БПЛА

«Поступил сигнал угрозы атаки БПЛА на город Казань. Необходимо принять меры безопасности. Оставайтесь дома! Спуститесь в укрытие, будьте осторожны», — говорится в сообщении.
О возобновлении занятий будет сообщено дополнительно после отмены сигнала.
