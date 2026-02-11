Ричмонд
В Казани отменили занятия в школах из-за угрозы атаки БПЛА

КАЗАНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Занятия во всех образовательных учреждениях Казани отменены из-за поступившей информации об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в Telegram-канале управления образования города.

Источник: РИА "Новости"

«Поступил сигнал угрозы атаки БПЛА на город Казань. Необходимо принять меры безопасности. Оставайтесь дома! Спуститесь в укрытие, будьте осторожны», — говорится в сообщении.

О возобновлении занятий будет сообщено дополнительно после отмены сигнала.

