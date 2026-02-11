В Канаде заявили об отсутствии угрозы жизни 25 пострадавшим после стрельбы в школе

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 25 пострадавших были госпитализированы из подвергшейся нападению школы в канадском городе Тамблер-Ридж (провинция Британская Колумбия), однако их травмы не представляют угрозы для жизни. Об этом заявил на пресс-конференции представитель местной полиции Кен Флойд.
«Все оставшиеся ученики и сотрудники были благополучно эвакуированы [из школы], их число составило около 100», — сказал он. «Еще примерно 25 человек проходят обследование и лечение в местном медицинском центре с травмами, не угрожающими жизни», — добавил Флойд.
Всего в результате инцидента погибли десять человек, включая нападавшего. Шесть погибших были найдены в учебном заведении, тела еще двоих человек — в расположенном поблизости доме, кроме того, один пострадавший скончался на пути в больницу.