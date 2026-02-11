Водитель погиб при столкновении автомобилей на улице Кирова в Омске

В Октябрьском округе Омска утром 11 февраля мужчине внезапно стало плохо за рулем. В результате чего, он допустил наезд на движущийся впереди автомобиль. Подробности рассказали сегодня в УМВД России по Омской области. По предварительным данным полиции, 68-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander в районе дома № 7 по улице Кирова не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автомобилем Subaru под управлением женщины 1987 года рождения.
Водитель иномарки скончался на месте аварии. Предварительно установлено, что ДТП произошло из-за смерти водителя. Пострадавшая женщина-водитель медицинскую помощь не потребовала.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Для установления точных обстоятельств ДТП и подтверждения медицинской версии назначена судебно-медицинская экспертиза. Движение транспорта на участке временно ограничено.
Прокуратура Омской области взяла происшествие на контроль.
