Водитель погиб при столкновении автомобилей на улице Кирова в Омске

В Октябрьском округе Омска утром 11 февраля мужчине внезапно стало плохо за рулем. В результате чего, он допустил наезд на движущийся впереди автомобиль. Подробности рассказали сегодня в УМВД России по Омской области. По предварительным данным полиции, 68-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander в районе дома № 7 по улице Кирова не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автомобилем Subaru под управлением женщины 1987 года рождения.