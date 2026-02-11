Ричмонд
В Ростовской области в ночь на 11 февраля сбили 29 БПЛА

В Ростовской области в 12 городах и районах отразили атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 12 февраля произошла массированная атака БПЛА. По уточненным данным Минобороны РФ, всего было сбито 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В профильном министерстве сказали, что такое количество БПЛА было сбито в период времени с 23:00 до 7:00. Также этой ночью 49 БПЛА уничтожили в Воронежской области.

По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, атаке подверглись 12 районов и городов. Это Миллеровский, Верхнедонской, Тарасовский, Кашарский, Каменский, Белокалитвинский, Шолоховский, Чертковский, Морозовский районы, а также Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский.

