В Ростовской области в ночь на 11 февраля сбили 29 БПЛА

В Ростовской области в ночь на 12 февраля произошла массированная атака БПЛА. По уточненным данным Минобороны РФ, всего было сбито 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В профильном министерстве сказали, что такое количество БПЛА было сбито в период времени с 23:00 до 7:00. Также этой ночью 49 БПЛА уничтожили в Воронежской области.
По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, атаке подверглись 12 районов и городов. Это Миллеровский, Верхнедонской, Тарасовский, Кашарский, Каменский, Белокалитвинский, Шолоховский, Чертковский, Морозовский районы, а также Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский.
