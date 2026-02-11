Ричмонд
В Волжском организовали ПВР после атаки беспилотников

ВОЛГОГРАД, 11 фев — РИА Новости. Пункт временного размещения (ПВР) организовали для жителей пострадавшего дома в волгоградском Волжском после атаки БПЛА, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.

Источник: © РИА Новости

«Для обеспечения безопасности жильцов поврежденного дома организована их эвакуация. Для размещения жителей развернут пункт в здании детского сада № 48 “Ягодка”. Территория МКД оцеплена, силами экстренных служб проводится обследование и оценка повреждений», — заявили в мэрии.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что ночью на среду произошла массированная атака БПЛА ВСУ на регион, в результате повреждена квартира в многоэтажке в городе Волжский, а также зафиксировано падение БПЛА и на территории местного детсада «Ягодка». Кроме того, по данным губернатора, произошло возгорание на территории завода на юге Волгограда.

