В Волжском организовали ПВР после атаки беспилотников

«Для обеспечения безопасности жильцов поврежденного дома организована их эвакуация. Для размещения жителей развернут пункт в здании детского сада № 48 “Ягодка”. Территория МКД оцеплена, силами экстренных служб проводится обследование и оценка повреждений», — заявили в мэрии.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что ночью на среду произошла массированная атака БПЛА ВСУ на регион, в результате повреждена квартира в многоэтажке в городе Волжский, а также зафиксировано падение БПЛА и на территории местного детсада «Ягодка». Кроме того, по данным губернатора, произошло возгорание на территории завода на юге Волгограда.