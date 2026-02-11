В США задержали подозреваемого в похищении матери журналистки NBC

Напомним, 84-летняя женщина пропала 1 февраля после того, как дочь и зять привезли ее в дом в Тусоне, штат Аризона. По данным NYP, позже несколько СМИ получили записку с требованием выкупа за женщину — 6 млн долларов в биткоинах. 5 февраля президент США Дональд Трамп поручил федеральным правоохранительным органам подключиться к поискам матери журналистки, он также выразил поддержку семье Гатри.