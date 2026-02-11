Смертельное ДТП произошло в Лиозненском районе — погиб водитель

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Смертельная авария произошла в Лиозненском районе, об этом сообщили в Госавтоинспекции Витебской области.
ДТП произошло около 2:30 среды на 115 километре автодороги М-8 Граница Российской Федерации-Витебск- Гомель-граница Украины.
По данным ведомства, 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем МАN.
В результате водитель легковушки получил травмы и скончался на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее смертельная авария произошла в Узденском районе. Пассажиры и водитель вышли из легковой машины после столкновения — одну из женщин сбил проезжавший мимо микроавтобус. Женщина скончалась на месте происшествия.