В детском саду в Перми отравились дети

ПЕРМЬ, 11 фев — РИА Новости. Случаи кишечной инфекции зафиксированы в пермском детском саду № 394, проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.
«Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией единичных случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников МАДОУ “ЦРР — Детский сад № 394” Перми», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что дошкольное образовательное учреждение и организатора питания детей обследовали, также специалисты взяли пробы воды и пищевых продуктов.
«Организовано обследование сотрудников пищеблока. Выданы предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий», — добавили в управлении.
Информация о числе заболевших детей не уточняется.