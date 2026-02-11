Ричмонд
В детском саду в Перми отравились дети

В пермском детсаду зафиксировали случаи кишечной инфекции.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 11 фев — РИА Новости. Случаи кишечной инфекции зафиксированы в пермском детском саду № 394, проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

«Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией единичных случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников МАДОУ “ЦРР — Детский сад № 394” Перми», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дошкольное образовательное учреждение и организатора питания детей обследовали, также специалисты взяли пробы воды и пищевых продуктов.

«Организовано обследование сотрудников пищеблока. Выданы предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий», — добавили в управлении.

Информация о числе заболевших детей не уточняется.