Устроить стрельбу в канадской школе могла женщина

Преступником, устроившим стрельбу в школе в городе Тамблер-Ридж в канадской провинции Британская Колумбия, могла быть женщина. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель местной полиции Кен Флойд.
По его словам, тело предполагаемого нападавшего было обнаружено в здании школы. Личность стрелявшего установлена, однако полиция не раскрывает ее до завершения расследования и уведомления родственников.
Журналисты напомнили, что ранее правоохранительные органы распространяли ориентировку на «женщину в платье с коричневыми волосами». На вопрос, идет ли речь об одном и том же человеке, Флойд ответил утвердительно.
«На данном этапе мы все еще пытаемся установить многое о стрелке. В настоящее время мы полагаем, что нам удалось установить личность стрелявшего, но из соображений конфиденциальности и для проведения расследования мы не разглашаем эту информацию», — заявил он.
Мотивы преступления пока остаются неизвестными. По словам представителя полиции, установить причины произошедшего будет сложно, однако следствие намерено детально восстановить картину событий.
По официальным данным, в результате стрельбы погибли 10 человек, включая предполагаемого нападавшего. Шесть тел были обнаружены в школе, еще двое погибших найдены в расположенном поблизости доме. Один из раненых скончался по пути в больницу. Еще 25 человек госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.
Полиция продолжает обследование близлежащих домов и объектов, не исключая, что число жертв может увеличиться.