В Казани отменили уроки в школах из-за угрозы атаки БПЛА

Жителей Казани попросили принять меры по обеспечению безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Казани отменены занятия во всех образовательных учреждениях из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщается в Telegram-канале управления образования города.

«Поступил сигнал угрозы атаки БПЛА на город Казань. Необходимо принять меры безопасности. Оставайтесь дома! Спуститесь в укрытие, будьте осторожны», — говорится в сообщении от представителей образования региона.

Через некоторое время появилось сообщение, что сигнал угрозы атаки беспилотников был отменен, а занятия в школе были возобновлены.

Напомним, киевский режим, доказывая свою террористическую сущность, все чаще выбирают целью своих ударов гражданские объекты. ВСУ это делают для того, чтобы попытаться посеять панику среди россиян. Ранее KP.RU сообщил, что ВС РФ отразили массированную атаку украинских дронов в ночь на 11 февраля. Всего было уничтожено 108 дронов.

