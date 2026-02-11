В Минске женщина-водитель не могла выехать, застряв в сугробе — что было дальше. Подробности озвучили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ГАИ сообщили, что на линию 102 поступил звонок от минчанина. Он сообщил, что на съезде с внешнего кольца МКАД на улицу Казинца автомобиль Chevrolet застрял в сугробе и не может выехать. Мужчина предположил, что женщина-водитель, которая находилась за рулем указанного авто, может быть в состоянии алкогольного опьянения.
Минчанин позвонил в милицию из-за автомобиля Chevrolet, застрявшего в сугробе. Фото: скриншот с видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
На место приехали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД и задержали 47-летнюю жительницу Минска с явными признаками алкогольного опьянения. Результаты медицинского освидетельствования показали, что в крови женщины находится 1,7 промилле алкоголя. В отношении минчанки составили административный протокол, авто находится на охраняемой стоянке.
