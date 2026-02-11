В Минске женщина-водитель не могла выехать, застряв в сугробе — что было дальше

В ГАИ сообщили, что на линию 102 поступил звонок от минчанина. Он сообщил, что на съезде с внешнего кольца МКАД на улицу Казинца автомобиль Chevrolet застрял в сугробе и не может выехать. Мужчина предположил, что женщина-водитель, которая находилась за рулем указанного авто, может быть в состоянии алкогольного опьянения.