Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина устроил драку на станции метро «Пушкинская»

Житель столицы подрался с незнакомцем на станции метро «Пушкинская» — в результате на него возбудили уголовное дело о побоях. Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Житель столицы подрался с незнакомцем на станции метро «Пушкинская» — в результате на него возбудили уголовное дело о побоях. Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

— На станции «Пушкинская» при спуске на эскалаторе между двумя мужчинами произошла словесная перепалка. Зачинщик конфликта первым спустился вниз, дождался оппонента, после чего нанес ему удары, — добавили на сайте ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность подозреваемого. После 45-летнего жителя города задержали на той же станции, где и произошел конфликт.

До этого жительница столицы получила травму в метро после того, как на станции «Кунцевская» двое мужчин устроили драку. В ходе потасовки они упали с лестницы и в это время задели москвичку.