Мужчина устроил драку на станции метро «Пушкинская»

Житель столицы подрался с незнакомцем на станции метро «Пушкинская» — в результате на него возбудили уголовное дело о побоях. Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
— На станции «Пушкинская» при спуске на эскалаторе между двумя мужчинами произошла словесная перепалка. Зачинщик конфликта первым спустился вниз, дождался оппонента, после чего нанес ему удары, — добавили на сайте ведомства.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность подозреваемого. После 45-летнего жителя города задержали на той же станции, где и произошел конфликт.
До этого жительница столицы получила травму в метро после того, как на станции «Кунцевская» двое мужчин устроили драку. В ходе потасовки они упали с лестницы и в это время задели москвичку.