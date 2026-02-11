В Индии пропавшая девушка оставила после себя змеиную кожу

В индийской деревне в округе Аурайя в комнате пропавшей девушки нашли змеиную кожу в ее одежде, передает агентство India Today.
Сообщается, что родственники, обнаружившие полутораметровую змеиную кожу, вызвали полицию, а по деревне мгновенно распространились мистические слухи о том, что исчезнувшая якобы стала жертвой сверхъестественных сил или превратилась в нагу — мифическую женщину-змею.
Однако расследование установило, что это был не мистический инцидент, а спланированный побег. Правоохранители выяснили, что девушка сбежала со своим возлюбленным, а змеиную кожу оставила намеренно — чтобы запутать следы и отсрочить поиски.
Начальник местного полицейского участка Аджай Кумар назвал побег «драмой в стиле кино». По его словам, в настоящее время полиция отслеживает телефон пропавшей и продолжает её поиски.