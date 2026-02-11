На жителей Новосибирской области нападают больные бешенством животные.

В Искитимском районе Новосибирской области врачи вакцинировали девять селян, контактировавших с заболевшей бешенством коровой.
— В селе Новолебедевка больная бешенством лисица искусала корову и заразила ее. В результате вакцинацию прошли девять человек, контактировавших с заболевшей коровой. Это хозяева животного, дети, которые пили молоко, а также женщина-ветеринар, на которую корова напала, — сообщили в Искитимской центральной районной больнице.
По данным искитимских медиков, контактов с зараженными бешенством животными становится все больше.
— Только за один месяц в травмпункте Искитимской больницы вакцинирование против бешенства было назначено 69 пациентам, — поясняют врачи.
К примеру, курс вакцинации проходит семья из шести человек из поселка Барабка. На их собаку напала бешеная лисица. Они оказывали своему питомцу первую помощь и сейчас находятся в группе риска.
— Стоит отметить, что не всегда люди ведут себя адекватно по отношению к животным. Например, привозят домой из леса дикую рысь. Рысь укусила домашнюю кошку, та — приехавших гостей. Анализ показал наличие бешенства у кошки, — рассказали в ЦРБ. — Гости вернулись домой в Искитим и теперь проходят курс вакцинации от бешенства.
Врачи напоминают о том, что бешенство является смертельно опасным заболеванием, которое передается через укусы или слюну зараженных животных. Чаще всего источником вируса становятся лисицы, бродячие кошки и собаки. Но были и случаи укусов людей больными бешенством грызунами.
Важно!
Что делать, если на вашу собаку (кошку) напало дикое животное?
— Вызвать специалистов ветеринарной службы. По возможности сдать на экспресс-анализ дикое животное.
— Наблюдайте за своим питомцем десять дней. Если животное в этот период меняет поведение (возбуждение, ярость, слюнотечение, боязнь света и шума), значит, оно заразилось бешенством. Вызвать для принятия необходимых мер специалистов ветеринарной службы. Если ваше животное было здорово в период карантина, значит, и вы вне опасности.
— Один укус или царапина могут быть фатальными. Если контакт случился, немедленно промойте рану водой с мылом и обратитесь к врачу!
— Немедленно обратитесь к врачам для обработки вашей раны (если она есть) и для назначения прививок. Противопоказаний к вакцинации против бешенства нет. Вакцина от бешенства эффективна на все сто, если начать курс сразу после укуса. Полный курс включает шесть инъекций: первую прививку делают в день обращения, а далее — на 3, 7, 14, 30 и 90 сутки после укуса.