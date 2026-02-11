На жителей Новосибирской области нападают больные бешенством животные.

— Немедленно обратитесь к врачам для обработки вашей раны (если она есть) и для назначения прививок. Противопоказаний к вакцинации против бешенства нет. Вакцина от бешенства эффективна на все сто, если начать курс сразу после укуса. Полный курс включает шесть инъекций: первую прививку делают в день обращения, а далее — на 3, 7, 14, 30 и 90 сутки после укуса.