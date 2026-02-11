В Бурятии школьница на авто врезалась в забор, пытаясь скрыться от полиции

«Несмотря на неоднократные требования инспекторов остановиться, водитель продолжил движение. Во время короткого преследования водитель не справился с управлением и врезался в забор жилого дома. Позже выяснилось, что за рулём находилась 14-летняя школьница, которая не имеет права управлять транспортным средством. В машине также были две её подруги», — говорится в сообщении.