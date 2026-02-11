Небо под замком: Российские ПВО отразили атаку дронов в четырёх регионах

Наибольшая активность противника была зафиксирована в районе Крыма, где уничтожили пять дронов. Кроме того, целями стали Татарстан (три сбитых аппарата) и Белгородская область. Отдельно упоминается перехват беспилотника над водами Каспийского моря. Все аппараты относились к самолётному типу и были своевременно обнаружены дежурными средствами.
А за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 108 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — 49 — сбили над Волгоградской областью. 29 БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, по семь БПЛА — над Саратовской областью и акваторией Чёрного моря.
