Небо под замком: Российские ПВО отразили атаку дронов в четырёх регионах

Российские военные сообщили об успешном отражении утренней атаки беспилотников, охватившей сразу несколько регионов страны. По данным Минобороны РФ, в период с семи до девяти утра 11 февраля силами ПВО были ликвидированы десять украинских БПЛА.

Наибольшая активность противника была зафиксирована в районе Крыма, где уничтожили пять дронов. Кроме того, целями стали Татарстан (три сбитых аппарата) и Белгородская область. Отдельно упоминается перехват беспилотника над водами Каспийского моря. Все аппараты относились к самолётному типу и были своевременно обнаружены дежурными средствами.

А за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 108 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — 49 — сбили над Волгоградской областью. 29 БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, по семь БПЛА — над Саратовской областью и акваторией Чёрного моря.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

