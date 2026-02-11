Ричмонд
Воспитательница красноярского детсада получила срок за избиение детей

Суд Красноярского края приговорил воспитательницу, истязавшую малышей в детском саду, к 3,5 годам колонии общего режима. Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в областной прокуратуре.

Она била детей руками и ногами по голове и ягодицам, хватала за уши и руки, дергала, пинала и била ботинком. Она унижала воспитанников, запрещала им посещать туалет в качестве наказания и насильно удерживала в помещении.

— В судебных заседаниях подсудимая вину не признала. Она отрицала удержания детей, битье тетрадкой, наказания за сосульки на прогулке. Утверждала, что родители не жаловались на мокрое белье, а инциденты невозможно было бы скрыть от коллег, — передает ведомственный Telegram-канал.

В одном из детских садов в Севастополе нянечка также использовала противоправные меры воспитания. Она заклеивала рты шумным детям скотчем.

