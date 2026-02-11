Воспитательница красноярского детсада получила срок за избиение детей

Девятиклассник напал с ножом на учительницу в школе в Санкт-Петербурге. Ученик пришел исправлять плохую оценку за контрольную и, оставшись с педагогом один на один, ударил ее в спину и грудь. «Вечерняя Москва» собрала детали этого происшествия и узнала, что грозит ученику и охранникам школы.