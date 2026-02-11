Журналист Таджибаев из мема «или ты забыл, или ты не знал» погиб в зоне СВО

В ходе выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции трагически погиб журналист Андрей Таджибаев. Об этом объявил Союз журналистов Кировской области.
В мае прошлого года мужчина добровольно заключил контракт с Вооруженными силами Российской Федерации. Подробности его гибели пока не разглашаются.
Ранее Таджибаев занимал пост руководителя пресс-службы УГИБДД по Кировской области, а затем возглавил издание «Вятский край». Известным он стал благодаря мему «Или ты забыл, или ты не знал».
В январе российский актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «СашаТаня, “Универ. 10 лет спустя”, погиб в зоне спецоперации.