Около 20 тысяч жителей Коврова вторые сутки сидят без тепла из-за лопнувших труб

В мае 2025 года на этой же котельной произошёл взрыв газа при запуске котла. На фоне нынешней аварии жители вынуждены спать в кофтах и тёплых штанах, а в некоторых школах ученики сидят на уроках в куртках. В квартирах столбики термометров показывают около 15 градусов выше нуля.