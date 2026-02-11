Около 20 тысяч жителей Коврова вторые сутки сидят без тепла из-за лопнувших труб

В мае 2025 года на этой же котельной произошёл взрыв газа при запуске котла. На фоне нынешней аварии жители вынуждены спать в кофтах и тёплых штанах, а в некоторых школах ученики сидят на уроках в куртках. В квартирах столбики термометров показывают около 15 градусов выше нуля.
Ранее в Белгороде восстановили подачу тепла в дома после атаки ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков поблагодарил за это энергетиков и тепловиков.
