Около 20 тысяч жителей Коврова вторые сутки сидят без тепла из-за лопнувших труб

Коммунальная авария уже почти двое суток держит без отопления около 20 тысяч жителей Коврова Владимирской области. По данным SHOT, причина — в лопнувших трубах котельной ООО «Владимиртеплогаз». Морозы до 15 градусов ниже нуля сначала заморозили, а потом разорвали коммуникации.

В мае 2025 года на этой же котельной произошёл взрыв газа при запуске котла. На фоне нынешней аварии жители вынуждены спать в кофтах и тёплых штанах, а в некоторых школах ученики сидят на уроках в куртках. В квартирах столбики термометров показывают около 15 градусов выше нуля.

Ранее в Белгороде восстановили подачу тепла в дома после атаки ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков поблагодарил за это энергетиков и тепловиков.

