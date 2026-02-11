Ричмонд
Губернатор Ростовской области сообщил о повреждении опоры ЛЭП после атаки дронов

Ущерб зафиксировали после ночной атаки БПЛА в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Тарасовском районе Ростовской области после ночной атаки БПЛА оказалась повреждена опора ЛЭП, в итоге без электричества временно остались три частных дома. Об этом утром 11 февраля сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Также ущерб зафиксировали в Милеровском районе, там пострадали фасад частного дома и сарай. Кроме того, обломок беспилотника нашли в Донецке, вблизи моста через реку Большая Каменка.

По информации Юрия Слюсаря, люди не пострадали, эвакуация не потребовалась.

Прошедшим вечером и ночью воздушную атаку отразили в 12 городах и районах Дона. По данным Минобороны России, всего за период с 23 часов 10 февраля до 7 часов утра 11 февраля в Ростовской области ликвидировали 29 БПЛА.

