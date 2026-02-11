Несовершеннолетнему дзержинцу грозит до трех лет за дропперство

Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. По данным полиции, в августе 2025 года школьник оформил на себя банковскую карту, а затем за деньги передал ее незнакомому мужчине. Карту использовали для незаконных денежных операций. Подросток получил вознаграждение и потратил его на себя. О том, что юноша причастен к преступлению, стало известно в начале февраля. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».