Петербуржцев обманывают через «семейную налоговую выплату»

Жителям Петербурга рассказали о новом способе мошенничества. Теперь аферисты рассылают письма с «выгодным» предложением получить семейную налоговую выплату.
Злоумышленники пишут в сообщениях или рассказывают по телефону, что можно вернуть 7% НДФЛ для семей с двумя и более детьми, ссылаясь на настоящий закон. Он вступил в силу 1 января 2026 года.
«Подавать заявления в ФНС можно будет только с 1 июня 2026 года. Никаких “ранних выплат в феврале/марте” по закону не предусмотрено», — предупреждают в петербургской полиции.
Мошенники могут звонить семьям с детьми, которые рассчитывают на поддержку от государства. Жертв просят заплатить «комиссию» 299 рублей за «оформление выплаты», а после оплаты связь обрывается.