В Минздраве Приморья рассказали о состоянии девочки, которую чуть не зарезал родной отец

Одиннадцатилетняя девочка, пострадавшая в результате ножевого ранения сердца в посёлке Сибирцево 4 февраля, продолжает лечение в реанимационном отделении Краевой детской клинической больницы № 1 во Владивостоке. Состояние пациентки находится под пристальным контролем министра здравоохранения Приморья Евгения Шестопалова, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
«В лечении девочки задействована многопрофильная команда, включающая главных внештатных специалистов. Помимо анестезиологов-реаниматологов и детских хирургов, проведена очная консультация детского кардиолога Краевого центра специализированных видов медицинской помощи. Это необходимо из-за рисков возможных отдалённых осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении.
В ближайшее время планируется перевод девочки в отделение детской кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии для дальнейшего наблюдения и реабилитации. Также будет организована психологическая поддержка с участием клинического психолога.
«Мы делаем всё возможное, чтобы не только спасти жизнь ребёнка, но и сохранить её здоровье и качество жизни», — отметила главный детский анестезиолог-реаниматолог Минздрава Приморья Анжелика Гривачевская.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в посёлке Сибирцево 61-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения вошёл в комнату, где спала его 11-летняя дочь, и нанёс ей несколько ножевых ранений. Ребёнку была оказана медицинская помощь. После экстренной операции в Черниговской центральной районной больнице, где врачи стабилизировали её состояние, ребёнка доставили в краевой центр санитарной авиацией. Прокуратура Черниговского района взяла под особый надзор расследование уголовного дела в отношении отца девочки. По ходатайству следствия и с учётом позиции прокуратуры подозреваемый арестован на два месяца.