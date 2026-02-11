В Минздраве Приморья рассказали о состоянии девочки, которую чуть не зарезал родной отец

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в посёлке Сибирцево 61-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения вошёл в комнату, где спала его 11-летняя дочь, и нанёс ей несколько ножевых ранений. Ребёнку была оказана медицинская помощь. После экстренной операции в Черниговской центральной районной больнице, где врачи стабилизировали её состояние, ребёнка доставили в краевой центр санитарной авиацией. Прокуратура Черниговского района взяла под особый надзор расследование уголовного дела в отношении отца девочки. По ходатайству следствия и с учётом позиции прокуратуры подозреваемый арестован на два месяца.