Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пинала и запрещала ходить в туалет»: в Красноярске воспитательница-изверг ответит перед законом

В Красноярске воспитательницу детсада осудили за избиение малышей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске воспитательницу осудили за систематические издевательства над детьми в детском саду с декабря 2023 по апрель 2024 года. Об этом пишет издание «КП-Красноярск» со ссылкой на источники.

«Воспитатель детского сада № 148 жестоко обращалась с детьми группы “Знайки”: била, хватала за уши и унижала оскорблениями. Также запрещала посещать туалет в качестве наказания», — пишут аналитики издания со ссылкой на материалы дела, предоставленные прокуратурой региона.

Родители узнали о жестоких выходках воспитателя. Две матери записали видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину. Теперь воспитательница-изверг ответит перед законом.

На 47-летнего воспитателя завели два уголовных дела: за истязание и неисполнение обязанностей. Она вину не признала. Суд приговорил фигурантку дела к 3,5 годам лишения свободы с отсрочкой до 14-летия детей.

Ранее KP.RU еще одну историю с жестокими обращениями к детям. Правда, она произошла в США, там воспитательница накачивала детей слабительными препаратами, потому что сильно устала.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше