«Пинала и запрещала ходить в туалет»: в Красноярске воспитательница-изверг ответит перед законом

В Красноярске воспитательницу осудили за систематические издевательства над детьми в детском саду с декабря 2023 по апрель 2024 года. Об этом пишет издание «КП-Красноярск» со ссылкой на источники.
«Воспитатель детского сада № 148 жестоко обращалась с детьми группы “Знайки”: била, хватала за уши и унижала оскорблениями. Также запрещала посещать туалет в качестве наказания», — пишут аналитики издания со ссылкой на материалы дела, предоставленные прокуратурой региона.
Родители узнали о жестоких выходках воспитателя. Две матери записали видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину. Теперь воспитательница-изверг ответит перед законом.
На 47-летнего воспитателя завели два уголовных дела: за истязание и неисполнение обязанностей. Она вину не признала. Суд приговорил фигурантку дела к 3,5 годам лишения свободы с отсрочкой до 14-летия детей.
