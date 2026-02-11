Погиб, разгружая гречку: жизнь водителя трагически оборвалась из-за неосторожности

Жизнь рабочего оборвалась в Саратовской области. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на прокуратуру региона, 10 февраля 2026 года мужчина, выполнявший работы на предприятии по переработке сельхозпродукции, упал в емкость с гречневой крупой и погиб на месте.