Погиб, разгружая гречку: жизнь водителя трагически оборвалась из-за неосторожности

Жизнь рабочего оборвалась в Саратовской области. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на прокуратуру региона, 10 февраля 2026 года мужчина, выполнявший работы на предприятии по переработке сельхозпродукции, упал в емкость с гречневой крупой и погиб на месте.
— По предварительным данным, погибшим был водитель КамАЗа, который занимался разгрузкой крупы в приемный бункер, — уточняют журналисты.
По поручению руководителя регионального СК завели уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека. Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Прокуратура города Балашова взяла ход проверки на свой контроль.
