СК завел дело на мужчину за попытку дачи взятки сотруднику ДПС в Москве

Фигурант попробовал подкупить инспектора 7 февраля. Мужчина находился в салоне служебной машины и предложил силовику 15 тысяч рублей за несоставление административного протокола — у него не было водительских прав. Правоохранитель не взял деньги, а злоумышленника задержали. В ходе допроса подозреваемый признал вину, ему предъявили обвинение.