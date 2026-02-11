При пожаре под Воронежем пострадал мужчина

В поселке Красноармейском Эртильского района накануне вечером случился пожар, в результате которого пострадал мужчина. Его экстренно госпитализировали в районную больницу. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС 10 февраля.
В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании на улице Береговой поступило в экстренные службы в 19:36. К моменту прибытия подразделений МЧС огонь полностью охватил и уничтожил надворную постройку площадью 60 квадратных метров и автомобиль «Ладу Гранту».
На тушение были стянуты силы 8 спасателей и две спецмашины.
— Пожар удалось полностью ликвидировать за 40 минут — к 20:16 часам, — добавили в МЧС.
Ранее трагедия произошла в Каширском районе Воронежской области. Утром 29 января при пожаре в жилом доме в селе Круглое погиб 51-летний мужчина.