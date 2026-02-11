Шесть детей госпитализировали из-за отравления в детском саду в Перми

Шестеро детей госпитализировали врачи из-за отравления в детском саду № 394 в Перми. Об этом в среду, 11 февраля, сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе города. Несколько воспитанников учреждения почувствовали недомогание. Медики диагностировали детям острую кишечную инфекцию.
Ведется следствие по части 1 статьи 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности заболевание или отравление людей, передает РИА Новости.
До этого суд Красноярского края приговорил воспитательницу, истязавшую малышей в детском саду, к 3,5 года колонии общего режима. Женщина била детей руками и ногами по голове и ягодицам, хватала за уши и руки, дергала, пинала ботинком.