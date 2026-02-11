Ричмонд
Охотники унаследовали ружья и получили крупные штрафы в Уссурийске

Двое жителей пытались использовать незарегистрированное оружие, доставшееся от родственников.

Источник: PrimaMedia.ru

Совместная охота в Уссурийске закончилась для четырех мужчин проверкой документов. Выяснилось, что двое из них владеют ружьями без каких-либо разрешений, сообщила пресс-служба дальневосточной полиции.

«Транспортными полицейскими Уссурийска было установлено, что задержанные получили оружие по наследству от своих умерших родственников. Вместо того чтобы оформить разрешение на хранение или сдать в установленном порядке, они приняли решение использовать его для охоты», — говорится в сообщении.

Сотрудники Охотнадзора задержали группу из четырех человек — жителей Владивостока, Уссурийска и посёлка Партизан. При проверке у двоих охотников обнаружили гладкоствольные двуствольные ружья 12-го и 16-го калибра. Никаких документов, разрешающих хранение или ношение этого оружия, у мужчин не оказалось.

Мировой суд Уссурийска признал их вину по статье 20.10 КоАП РФ (незаконные хранение и использование оружия). В качестве наказания суд назначил каждому штраф в размере 5 000 рублей. Изъятое у нарушителей оружие, а также патроны к нему, по решению суда будут уничтожены.

Напомним, что более 100 жителей Приморья в 2025 году получили денежные выплаты за добровольную сдачу незаконного или ненужного оружия. Компенсацию в размере почти миллиона рублей разделили между собой 126 человек.