Охотники унаследовали ружья и получили крупные штрафы в Уссурийске

«Транспортными полицейскими Уссурийска было установлено, что задержанные получили оружие по наследству от своих умерших родственников. Вместо того чтобы оформить разрешение на хранение или сдать в установленном порядке, они приняли решение использовать его для охоты», — говорится в сообщении.