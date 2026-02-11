Россиян предупреждают о новой мошеннической схеме с доставкой

Мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками служб доставки еды и продуктов. Об этом сообщает РИА Новости.
Злоумышленники звонят гражданам и предлагают принять якобы уже оформленный заказ из ресторана или супермаркета. После этого они отправляют собеседнику четырехзначный код.
Под предлогом подтверждения доставки аферисты просят назвать полученную комбинацию. Если человек отказывается, его начинают убеждать не отменять «оплаченный» заказ и настаивают на передаче кода.
Таким способом злоумышленники пытаются получить доступ к личным данным или учетным записям. Специалисты рекомендуют не сообщать коды из сообщений третьим лицам и уточнять информацию напрямую в официальных приложениях служб доставки.
