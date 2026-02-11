Столичный суд оштрафовал «Кинопоиск» и «Иви» на 6,5 миллиона за пропаганду ЛГБТ*

Таганский районный суд столицы оштрафовал онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и «Иви» суммарно на 6,5 миллиона рублей. Причиной такого решения послужила пропаганда ЛГБТ* в этих сервисах. Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
— Постановлениями Таганского районного суда города Москвы от 10 февраля 2026 года ООО «Кинопоиск» и ООО «Иви.ру» признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения), им назначено административное наказание в виде административных штрафов в размере 3 500 000 и 3 000 000 рублей соответственно, — рассказали в Telegram-канале инстанции.
Ранее ответственность за подобное правонарушение понесли руководители этих онлайн-кинотеатров. Суд оштрафовал гендиректора «Кинопоиска» Александра Дунаевского на 250 тысяч рублей. В свою очередь заместителя гендиректора по контенту онлайн-кинотеатра «Иви» Ивана Гринина обязали выплатить 200 тысяч рублей.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.