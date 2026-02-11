Бастрыкин возбудил дело против судьи Ухтинского суда в отставке за мошенничество

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи в отставке Ухтинского суда в Коми Галины Найдиной за мошенничество. Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в СК РФ.
— Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбуждено уголовное дело в отношении судьи Ухтинского городского суда в отставке Галины Найдиной, — говорится на сайте ведомства.
По данным следствия, в период с февраля 2014 года по сентябрь 2019 года она незаконно получила более семи миллионов рублей.
Ранее Бастрыкин также направил в Высшую квалификационную коллегию судей представление о согласии на возбуждение уголовного дела против судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова.
