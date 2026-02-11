ДТП произошло на Дмитровском шоссе в Москве, движение затруднено

В тот же день сбой в движении поездов произошел на Московской железной дороге из-за столкновения автомобиля и электрички между станциями Ракитная и Гусино. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояния оказалось недостаточно, и избежать столкновения не удалось.