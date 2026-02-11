10 человек погибли и 27 пострадали. Что известно о нападении на школу в Канаде

В канадской провинции Британская Колумбия произошло одно из самых масштабных нападений в истории страны. Вооруженный человек открыл стрельбу в средней школе города Тамблер-Ридж, убив девять человек, и после свел счеты с жизнью. Также в результате атаки пострадали десятки людей. Собрали главные подробности трагедии по данным зарубежных СМИ.
Reuters со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию (RCMP) сообщает, что жертвами стрельбы стали 10 человек, включая нападавшего. Шесть тел были найдены непосредственно в здании школы Tumbler Ridge Secondary School. Еще одна жертва скончалась по дороге в больницу. Позже полиция обнаружила еще двоих убитых в жилом доме, который, как предполагается, связан с подозреваемым.
Global News уточняет, что различные травмы получили 27 человек. Двое пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии. Еще около 25 человек обратились в местный медицинский центр с травмами, не угрожающими жизни.
По данным CBC News, полиция обнаружила тело подозреваемого в школе с «нанесенным самому себе смертельным ранением». Официально имя и пол нападавшего не раскрываются, однако в экстренном оповещении, разосланном жителям во время атаки, подозреваемый описывался как «женщина с каштановыми волосами в платье». Reuters подтверждает, что полиция описала стрелка как женщину.
Атака началась около 13:20 по местному времени. Ученики рассказали журналистам, что во время стрельбы им пришлось баррикадировать двери классов партами и прятаться в шкафах. Это длилось более двух часов, пока спецназ не вывел детей в безопасное место.
По информации Global News, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что «потрясен» случившимся, и отменил запланированный визит в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Премьер провинции Британская Колумбия Дэвид Эби назвал произошедшее «невообразимой трагедией» и призвал всех канадцев поддержать жителей Тамблер-Ридж.
СМИ отмечают, что это нападение стало самым массовым по числу жертв в канадских учебных заведениях со времен стрельбы в Политехнической школе Монреаля в 1989 году, когда погибли 14 женщин. А в 2020 году вооруженный человек, выдававший себя за полицейского, за два дня убил 22 человека в Новой Шотландии.