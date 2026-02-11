10 человек погибли и 27 пострадали. Что известно о нападении на школу в Канаде

СМИ отмечают, что это нападение стало самым массовым по числу жертв в канадских учебных заведениях со времен стрельбы в Политехнической школе Монреаля в 1989 году, когда погибли 14 женщин. А в 2020 году вооруженный человек, выдававший себя за полицейского, за два дня убил 22 человека в Новой Шотландии.