Бастрыкин возбудил дело о мошенничестве в отношении судьи в отставке из Коми

Экс-судью из Коми Найдину подозревают в мошенничестве с выплатами.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи в отставке Ухтинского суда в Коми. Его подозревают в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что делопроизводство по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ открыто в отношении экс-судьи Галины Найдиной.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин выступил с предложением расширить список преступлений, по которым возможно применение конфискации имущества.

До этого Бастрыкин рассказал о технике будущего, которая победит коррупцию. Глава ведомства напомнил, что за девять месяцев 2025 года СК России возбудил по фактам коррупции 24 уголовных дела. И подобные уголовные расследования стоят на особом контроле в ведомстве.