Бастрыкин возбудил дело о мошенничестве в отношении судьи в отставке из Коми

До этого Бастрыкин рассказал о технике будущего, которая победит коррупцию. Глава ведомства напомнил, что за девять месяцев 2025 года СК России возбудил по фактам коррупции 24 уголовных дела. И подобные уголовные расследования стоят на особом контроле в ведомстве.