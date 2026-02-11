Бастрыкин возбудил дело о мошенничестве в отношении судьи в отставке из Коми

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи в отставке Ухтинского суда в Коми. Его подозревают в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что делопроизводство по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ открыто в отношении экс-судьи Галины Найдиной.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин выступил с предложением расширить список преступлений, по которым возможно применение конфискации имущества.
До этого Бастрыкин рассказал о технике будущего, которая победит коррупцию. Глава ведомства напомнил, что за девять месяцев 2025 года СК России возбудил по фактам коррупции 24 уголовных дела. И подобные уголовные расследования стоят на особом контроле в ведомстве.