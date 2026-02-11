Утром 11 февраля в Ангарске загорелся гаражный бокс с автобусами

В Ангарске утром 11 февраля 2026 года загорелось двухэтажное здание в микрорайоне Новый-4. На первом этаже был гаражный бокс в автобусами, на втором — административное помещение. Во время пожара внутри здания был сотрудник. Его успели эвакуировать прибывшие спасатели. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России Приангарья.
— Самостоятельно здание покинул 56-летний водитель. С его слов, загорелся один из автобусов. Мужчина пытался сам потушить огонь, поэтому получил сильные ожоги. Его доставили в больницу, — прокомментировали в ведомстве.
В гараже стояли 20 транспортных средств, три из них — уничтожил огонь. Остальную технику удалось спасти. Специалисты устанавливают причину пожара.
Вероятнее всего с этим связаны задержки рейсовых автобусов № 394 и № 395 «Ангарск — Усолье-Сибирское». В городской администрации уточнили, что по техническим причинам маршруты не будут соблюдать установленное расписание.