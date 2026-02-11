Утром 11 февраля в Ангарске загорелся гаражный бокс с автобусами

В Ангарске утром 11 февраля 2026 года загорелось двухэтажное здание в микрорайоне Новый-4. На первом этаже был гаражный бокс в автобусами, на втором — административное помещение. Во время пожара внутри здания был сотрудник. Его успели эвакуировать прибывшие спасатели. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России Приангарья.