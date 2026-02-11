Белорус набрал кредитов по паспорту своего знакомого, а потом сжег документ

Во время следствия был проведен осмотр в доме фигуранта, где нашли и изъяли коробки от купленной техники, а также чеки и банковскую карту потерпевшего. В момент допроса житель Пружанского района признал свою вину, сотрудничал со следствием. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное повторно и по части 378 УК — хищение и уничтожение личных документов.