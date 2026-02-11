Белорус набрал кредитов по паспорту своего знакомого, а потом сжег документ. Подробности рассказали в Следственном комитете.
По информации следствия, 32-летний житель Пружанского района периодически приходил в гости к своему 60-летнему знакомому. В августе 2025 года мужчина решил обогатиться за его счет. Сначала он украл SIM-карту из телефона приятеля, а позднее и его паспорт.
«Обладая чужими документами и возможностью подтверждать операции, обвиняемый от имени потерпевшего оформил в онлайн-магазинах ряд кредитов на покупку бытовой техники», — сообщили в ведомстве.
И заметили, что в «виртуальной корзине» фигуранта были звуковые панели, телевизор, премиальные смартфоны, робот-пылесос. Общая сумма кредитов, полученных незаконным способом, составила около 20 000 рублей. Всю технику мужчина перепродавал, а полученные деньги тратил на личные нужды, а также проигрывал в казино.
В СК уточняют, что про аферу стало известно, когда потерпевшему начали поступать извещения про задолженности от банков. Он обратился к своему знакомому, чтобы тот вернул украденные SIM-карту и паспорт. Однако фигурант отрицал свою причастность к хищениям.
«Позже, желая скрыть следы, он сжег похищенный документ. После этого потерпевший обратился в правоохранительные органы», — заявили в Следственном комитете.
Во время следствия был проведен осмотр в доме фигуранта, где нашли и изъяли коробки от купленной техники, а также чеки и банковскую карту потерпевшего. В момент допроса житель Пружанского района признал свою вину, сотрудничал со следствием. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное повторно и по части 378 УК — хищение и уничтожение личных документов.
