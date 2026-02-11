Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Встреча друзей в одном из районов Омской области закончились смертельной дракой

Приятели сперва дружески выпивали в заброшенном здании рабочего поселка Русская Поляна, а после один убил другого.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении сельского жителя, обвиняемого в гибели знакомого. Смертельный инцидент с выпивкой и следующей за ней дракой, произошел в Русско-Полянском районе.

Прокуратура Русско-Полянского района Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 43-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Трагедия произошла в сентябре 2025 года, когда в ходе ссоры, возникших после совместного употребления спиртного в заброшенном здании поселка Русская Поляна, обвиняемый сильно избил своего 38-летнего знакомого. Избитый мужчина в последующем скончался от полученных травм. Вину в совершении преступления мужчина признал полностью. Теперь его делом займется суд.