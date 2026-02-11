Встреча друзей в одном из районов Омской области закончились смертельной дракой

Прокуратура Русско-Полянского района Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 43-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Трагедия произошла в сентябре 2025 года, когда в ходе ссоры, возникших после совместного употребления спиртного в заброшенном здании поселка Русская Поляна, обвиняемый сильно избил своего 38-летнего знакомого. Избитый мужчина в последующем скончался от полученных травм. Вину в совершении преступления мужчина признал полностью. Теперь его делом займется суд.