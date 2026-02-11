Маршрутка сгорела во Владивостоке — прокуратура проводит проверку

Пострадавших при инциденте не было — автобус ехал без пассажиров, так как его работа на линии была закончена, водитель следовал в парк. Тем не менее, прокуратура изучит обеспечение перевозчиком безопасности перевозок пассажиров, включая проведение технического осмотра маршрутки перед выпуском на линию. Ведомство также проверит, как перевозчик соблюдает условия заключённого контракта на перевозку пассажиров и как администрация Владивостока, являясь заказчиком услуг по перевозке пассажиров, проверяет соблюдение условий контракта.