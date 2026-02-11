Маршрутка сгорела во Владивостоке — прокуратура проводит проверку

Пострадавших при инциденте не было — автобус ехал без пассажиров, так как его работа на линии была закончена, водитель следовал в парк. Тем не менее, прокуратура изучит обеспечение перевозчиком безопасности перевозок пассажиров, включая проведение технического осмотра маршрутки перед выпуском на линию. Ведомство также проверит, как перевозчик соблюдает условия заключённого контракта на перевозку пассажиров и как администрация Владивостока, являясь заказчиком услуг по перевозке пассажиров, проверяет соблюдение условий контракта.
По результатам проверки будет принят комплекс мер реагирования.
Как уточняют в МЧС, маршрутка сгорела полностью на площади 5 квадратных метров. Инцидент произошёл на улице Бородинской.
Маршрут № 12 обслуживает перевозчик «ДВ-Транссети». Маршрут не самый короткий — 17 километров, соединяет улицу Героев Варяга, микрорайон БАМ, Первую Речку и площадь Семёновскую. Но на линии по условиям контракта работает всего один микроавтобус. Очевидно, у перевозчика должны быть резервные машины.