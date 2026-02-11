Жительница Новосибирска напала на сожителя с ножом и оказалась в колонии

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор местной жительнице, признав её виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд установил, что в состоянии алкогольного опьянения женщина во время ссоры с сожителем нанесла ему два удара ножом в грудную клетку. Полученные травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью, угрожающий жизни.
После нападения подсудимая оказала пострадавшему первую помощь и дождалась прибытия скорой.
В ходе судебного разбирательства она полностью признала вину, выразила искреннее раскаяние. Суд назначил женщине наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
