Жительница Новосибирска напала на сожителя с ножом и оказалась в колонии

Источник: AP 2024

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор местной жительнице, признав её виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что в состоянии алкогольного опьянения женщина во время ссоры с сожителем нанесла ему два удара ножом в грудную клетку. Полученные травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью, угрожающий жизни.

После нападения подсудимая оказала пострадавшему первую помощь и дождалась прибытия скорой.

В ходе судебного разбирательства она полностью признала вину, выразила искреннее раскаяние. Суд назначил женщине наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирской области женщина осуждена за убийство и кражу.