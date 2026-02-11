В Приморье возбудили дело после обнаружения убитого амурского тигра

В Приморье возбудили уголовное дело по убийству амурского тигра недалеко от Тернея. Об этом сообщила прокуратура Приморского края. По данным ведомства, 11 февраля в 29 километрах от поселка Терней нашли тушу тигра с признаками насильственной смерти.
Следствие квалифицировало случившееся по части 1 статьи 258.1 УК РФ как незаконную добычу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу России и охраняемых международными договорами.
В прокуратуре уточнили, что ход расследования и установление всех обстоятельств происшествия взяли на контроль.