В Приморье возбудили дело после обнаружения убитого амурского тигра

В Приморье возбудили уголовное дело по убийству амурского тигра недалеко от Тернея. Об этом сообщила прокуратура Приморского края. По данным ведомства, 11 февраля в 29 километрах от поселка Терней нашли тушу тигра с признаками насильственной смерти.