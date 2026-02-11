В Сочи трое туристов не смогли перейти горную реку и вызвали спасателей

Мост на другой берег был разрушен. Пересечь реку не получилось из-за поднявшегося уровня воды и течения. Туристы не взяли с собой фонари. Кроме того, они оказались в Агурском ущелье впервые. Двое парней-туристов приехали в Сочи из Калининграда и Санкт-Петербурга, а девушка — из Москвы. Поэтому отдыхающие решили вызвать спасателей.