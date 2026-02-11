В Сочи трое туристов не смогли перейти горную реку и вызвали спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Все произошло в Агурском ущелье вечером 10 февраля. Два парня и девушка спускались с Орлиных скал к Агурским водопадам. Но перейти горную реку Агуру туристы не смогли.
Мост на другой берег был разрушен. Пересечь реку не получилось из-за поднявшегося уровня воды и течения. Туристы не взяли с собой фонари. Кроме того, они оказались в Агурском ущелье впервые. Двое парней-туристов приехали в Сочи из Калининграда и Санкт-Петербурга, а девушка — из Москвы. Поэтому отдыхающие решили вызвать спасателей.
Сотрудники Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России нашли туристов, помогли перейти реку и сопроводили к выходу из ущелья. Помощь медиков никому не потребовалась.
Спасатели уже второй раз за месяц выезжают на помощь в Агурское ущелье.
«Несмотря на то, что маршруты этого участка Сочинского нацпарка кажутся простыми и непродолжительными, перед началом похода следует внимательно изучить нитку маршрута, скачать офлайн карту, посмотреть перепады высот», — отметили в ЮРПСО МЧС России.
Туристов просят брать заряженные сотовые телефоны, пауэрбанки, спички, фонарь, аптечку, теплые вещи, перекус и надевать подходящую обувь.