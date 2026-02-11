Ричмонд
Дорожники и полиция вытащили грузовик, который застрял в снегу под Самарой

В Самарской области грузовик съехал в кювет и застрял.

Источник: https://t.me/aoasado

Утром 11 февраля в Самарской области застрял грузовик, который принадлежит торговой компании. Он съехал в кювет и застрял в снегу. Инцидент произошел около 05.00 на дороге Урал — Челно-Вершины — Шентала, сообщили в ГК «Асадо».

«Благодаря оперативной совместной работе с Госавтоинспекцией Самарской области транспортное средство аккуратно высвободили из снежного плена», — рассказала пресс-служба компании.

Благодаря дорожникам и полиции водителю не пришлось долго мерзнуть, ожидая помощь, а грузовик не получил серьезных повреждений и смог продолжить путь дальше.