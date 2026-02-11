ГАИ показала видео массового ДТП с четырьмя авто на улице Селицкого в Минске. Подробности и фото обнародовали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ГАИ сообщили, что утром в среду, 11 февраля, на улице Селицкого столкнулись сразу четыре автомобиля. Речи идет про Ford, Kia, Skoda и Peugeot. Согласно предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие случилось по причине несоблюдения безопасной дистанции. В ведомстве отметили, что после аварии 44-летний водитель, находившийся за рулем Peugeot, был доставлен в больницу для обследования.
Ранее ГАИ назвала причину ДТП с шестью автомобилями на МКАД в Минске.
Кроме того, в Гомеле автомобиль ушел в занос, врезавшись в остановку с людьми.
А еще белорусская лыжница Анна Королева рассказала, что произошло в спринте Олимпиады: «Если начнет “простреливать”, очень много сил теряется».