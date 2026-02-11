ГАИ показала видео массового ДТП с четырьмя авто на улице Селицкого в Минске

В ГАИ сообщили, что утром в среду, 11 февраля, на улице Селицкого столкнулись сразу четыре автомобиля. Речи идет про Ford, Kia, Skoda и Peugeot. Согласно предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие случилось по причине несоблюдения безопасной дистанции. В ведомстве отметили, что после аварии 44-летний водитель, находившийся за рулем Peugeot, был доставлен в больницу для обследования.