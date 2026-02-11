Ричмонд
Привез «безобидную» траву и получил 12 лет: трех иностранцев задержали в аэропорту Челябинска из-за провоза гармалы

Три иностранца были осуждены в 2025 году за контрабанду гармалы в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в аэропорту Челябинска поймали трех иностранцев, которые пытались провезти растение, содержащее наркотические вещества. Об этом на конференции в пресс-центре «Комсомольской правды — Челябинск» рассказал врио начальника Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте Алексей Аристов.

По его словам, из Таджикистана иностранцы провозили гармалу. В соседней республике такое растение находится в свободном доступе и не запрещено. Однако на территории России гармала относится к наркосодержащим растениям, а ее ввоз и хранение влекут уголовную ответственность.

Врио начальника Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте Алексей Аристов Дарья МАКСИМОВА.

— Граждане приезжают в Россию и привозят с собой это растение, хотя в их аэропортах везде размещены объявления о том, что в России гармала запрещена, и за ее провоз грозит суровое наказание за хранение и контрабанду. Тем не менее, некоторые пассажиры относятся к этому халатно, и везут растение на свой страх и риск, — рассказал Алексей Аристов.

Раньше служебные собаки даже не были обучены на поиск гармалы, но из-за появившейся тенденции в 2025 году их натаскали и на это вещество.

В прошлом году по данным эпизодам были осуждены три человека. Максимальное наказание, которое назначил суд — до 12 лет лишения свободы.

В 2026 году транспортная полиция намерена усилить работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.