Привез «безобидную» траву и получил 12 лет: трех иностранцев задержали в аэропорту Челябинска из-за провоза гармалы

В 2025 году в аэропорту Челябинска поймали трех иностранцев, которые пытались провезти растение, содержащее наркотические вещества. Об этом на конференции в пресс-центре «Комсомольской правды — Челябинск» рассказал врио начальника Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте Алексей Аристов.
По его словам, из Таджикистана иностранцы провозили гармалу. В соседней республике такое растение находится в свободном доступе и не запрещено. Однако на территории России гармала относится к наркосодержащим растениям, а ее ввоз и хранение влекут уголовную ответственность.
Врио начальника Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте Алексей Аристов Дарья МАКСИМОВА.
— Граждане приезжают в Россию и привозят с собой это растение, хотя в их аэропортах везде размещены объявления о том, что в России гармала запрещена, и за ее провоз грозит суровое наказание за хранение и контрабанду. Тем не менее, некоторые пассажиры относятся к этому халатно, и везут растение на свой страх и риск, — рассказал Алексей Аристов.
Раньше служебные собаки даже не были обучены на поиск гармалы, но из-за появившейся тенденции в 2025 году их натаскали и на это вещество.
В прошлом году по данным эпизодам были осуждены три человека. Максимальное наказание, которое назначил суд — до 12 лет лишения свободы.
В 2026 году транспортная полиция намерена усилить работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.