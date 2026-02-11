Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жильцы дореволюционного дома в Петербурге пожаловались на постоянные потопы

Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Жители дома 1905 года постройки в переулке Лодыгина в центре Петербурга пожаловались на плачевное состояние инженерных систем. Из-за этого на протяжении уже более года в квартирах то и дело происходили потопы. Это привело к образованию сырости и создало угрозу обрушения потолочных конструкций, а все жалобы остались без ответа. О ситуации горожане сообщили в социальных сетях, на что обратили внимание в СК РФ.

— Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, — сообщили в Информационном центре СК РФ.

До этого петербургские следователи начали процессуальную проверку. Теперь ситуацию поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что за 2025 год в Северной столице выявили 445 случаев незаконной перепланировки. За разбирательства взялись районные администрации, чтобы вернуть помещения в первоначальное состояние.