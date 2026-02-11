Жильцы дореволюционного дома в Петербурге пожаловались на постоянные потопы

Жители дома 1905 года постройки в переулке Лодыгина в центре Петербурга пожаловались на плачевное состояние инженерных систем. Из-за этого на протяжении уже более года в квартирах то и дело происходили потопы. Это привело к образованию сырости и создало угрозу обрушения потолочных конструкций, а все жалобы остались без ответа. О ситуации горожане сообщили в социальных сетях, на что обратили внимание в СК РФ.