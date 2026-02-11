В Новосибирской области две семьи лишились дома из-за пожара

В поселке Садовый Новосибирской области две семьи остались без жилья из-за пожара. В одной из семей шестеро детей, в другой двое. О происшествии КП-Новосибирск сообщил читатель.
Как рассказал КП-Новосибирск глава Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Николай Чубаров, в результате пожара дом на два хозяина выгорел полностью, причины возгорания устанавливаются. Глава сельсовета сам присутствовал на месте происшествия.
Семьям предложено временное жилье из маневренного фонда на станции Мочище и в поселке Витаминка. Также организован сбор средств и вещей первой необходимости для пострадавших семей.